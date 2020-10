V streljanju v Lyonu ranjen pravoslavni duhovnik #video

Duhovnik, ki ima grško državljanstvo, je ob napadu zapiral cerkev. Njegovo zdravstveno stanje je resno, je še dejal za AFP neimenovani vir, piše STA. Dogodek se je zgodil le nekaj dni po napadu v Nici, kjer je napadalec pred tamkajšnjo notredamsko cerkvijo, z nožem ubil tri ljudi. Francoski predsednik Emmanuel Macron, je dejanje v Nici označil za teroristični napad.

DEVELOPING: A priest was shot at an Orthodox church in Lyon, France, at about 4 p.m. local time. The assailant is on the run, a spokesperson for the national police said. pic.twitter.com/6hdrvdP99O