Teroristični napad v Nici: med žrtvami tudi mati treh otrok #video

Moškega, ki ga sumijo, da je bil v stiku z 21-letnim napadalcem, šlo je za prebežnika iz Tunizije, ki je v Francijo prispel 9. oktobra, je francoska policija v četrtek zvečer pripeljala na zaslišanje. V napadu v cerkvi Notre-Dame je bila prej omenjena 44-letna Brazilka hudo ranjena, vendar je uspela pobegniti in se zateči v bližnji bar, kjer pa je kasneje zaradi hudih poškodb umrla. "Povejte mojim otrokom, da jih imam rada," je po poročanju francoskih medijev dejala pred smrtjo.

V Nici je ljudi napadel 21-letni prebežnik iz Tunizije. Video: Planet.

Med žrtvami napada tudi 44-letna mati treh otrok

Na brazilskem zunanjem ministrstvu so potrdili, da je bila 44-letna Brazilka ena od žrtev napada v Nici. "Brazilska vlada z obžalovanjem sporoča, da je ena od žrtev 44-letna brazilska mati treh otrok, ki živi v Franciji," so sporočili. "Brazilski predsednik Jair Bolsonaro v imenu brazilskega naroda izraža globoko sožalje družini in prijateljem državljanke, umorjene v Nici, pa tudi drugim žrtvah, ter izraža solidarnost francoskemu ljudstvu in francoski vladi," so še dodali.

V skoraj pol ure trajajočem napadu v cerkvi je napadalec obglavil 60-letnico in 55-letnega moškega. Hudo ranjeni Brazilki je uspelo pobegniti, a je kasneje podlegla poškodbam. Foto: Reuters

V skoraj polurnem divjanju v cerkvi Notre-Dame v središču Nice je tunizijski napadalec s 30-centimetrskim nožem prerezal grlo 60-letnici tako globoko, da jo je praktično obglavil, so potrdile francoske oblasti. V bližini bazilike so našli telo moškega, 55-letnega uslužbenca cerkve, ki mu je prav tako prerezal vrat. Napadalca je policija ustrelila in ranila. Francoski predsednik Emmanuel Macron je napad v baziliki označil za islamistični teroristični napad.