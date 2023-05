V Splitu pokopali Jasmina Stavrosa. Na zadnje slovo prišli številni znani.

V Splitu na pokopališču Lovrinac so danes pokopali hrvaškega glasbenika Jasmina Stavrosa. Pogreba so se udeležili številni znani glasbeniki. Medtem ko so zbrani družini izrekali sožalje, je v ozadju igrala znana Stavrosova pesem "Umoran sam".

Družina, prijatelji in sodelavci so prišli na zadnje slovo od glasbenika Jasmina Stavrosa, ki je 3. maja umrl v 69. letu starosti. Zadnje slovo je bilo v soboto na pokopališču Lovrinac v Splitu. Od slavnega glasbenika so se prišli poslovit Mladen Grdović, Zlatko Pejaković, Tedi Spalato, Dražen Zečić, Blaženko Boban, Johnny Gitara, Pero Panjković, Matko Jelavić in drugi. Stavrosov vnuk Milo je ob slovesu nosil dedkovo fotografijo.

68-letni Stavros se je v zadnjem času boril s težko boleznijo, rakom kosti, zdravili so ga v zagrebškem kliničnem centru Rebro

Rodil se je kot Milo, Jasmin je postal pozneje

Kot Milo Vasić se je rodil 1. novembra 1954 v Splitu in bil vse od otroštva obkrožen z glasbo, saj so se z njo ukvarjali vsi člani njegove družine od dedka in matere do očeta in brata. Še kot otroka so tudi njega poučevali petja, pri 12 letih pa je začel igrati bobne in se že tri leta pozneje s tem začel ukvarjati profesionalno. Igral je s takrat priljubljenimi splitskimi zasedbami, kot so Delfini, More in Mladi batali, ki so se pozneje preimenovali v Magazin.