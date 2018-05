V Španiji na podlagi ruskega pripornega naloga aretirala britanskega finančnika Browderja

Znanega britanskega finančnika Williama Browderja so danes aretirali v Španiji na podlagi ruskega pripornega naloga. Browder velja za kritika Kremlja in je bil v preteklosti tudi šef preminulega ruskega protikorupcijskega pravnika Sergeja Magnickega. Browderja je nato španska policija že izpustila.

"Pravkar me je v Madridu na podlagi ruskega pripornega naloga aretirala španska policija. Pravkar odhajamo na policijsko postajo," je na Twitterju dopoldne objavil Browder. Ob tem je objavil svojo fotografijo v policijskem vozilu.

Španska policija njegove aretacije uradno še ni potrdila. Kasneje je španska policija po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočila, da so Browderja že izpustili, saj priporni nalog zanj ne velja več.

Browderjeva kampanja je odmevala tudi mednarodno

V ZDA rojeni britanski državljan Browder je bil na čelu kampanje v spomin na Magnickega. Ta je pred leti javnost seznanil z obsežnimi podkupovanji ruskih javnih uslužbencev, nato pa so ga ruske oblasti obsodile na zaporno kazen zaradi davčne utaje. Po 11 mesecih slabih razmer v zaporu je umrl leta 2009.

Moskovsko sodišče je Browderja decembra lani spoznalo za krivega načrtnega bankrota in ga v odsotnosti obsodilo na devet let zaporniške kolonije.

Browderjeva kampanja za Magnickega je imela velik odmev v mednarodni javnosti. V ZDA so leta 2012 sprejeli zakon Sergeja Magnickija, ki je za ruske uradnike, povezane z njegovo smrtjo, uvedel prepoved vizuma in zamrznitev premoženja. Zakon je postal simbol zlorab v ruskih zaporih in poslabšal odnose med Moskvo in Washingtonom.

Poleg tega so v začetku meseca britanski poslanci v spomin na Magnickega podprli ukrepe proti tistim osebam, ki so jih spoznali za krive, da so kršile človekove pravice.