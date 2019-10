V Sibiriji se je porušil jez, najmanj 13 mrtvih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nesreča se je zgodila na reki Sejbi pri rudniku zlata nedaleč od naselja Šetinkino. "Za zdaj imamo informacijo o 13 smrtnih žrtvah," je navedlo ministrstvo.

Žrtve so delavci, ki so umrli, ko je jez na reki v zgodnjih jutranjih urah popustil, voda pa je poplavila prostore, kjer so bivali. Več kot deset ljudi je pogrešanih. Guverner regije Aleksander Uš je za televizijo povedal, da je v tem začasnem naselju južno od mesta Krasnojarsk živelo okoli 80 ljudi. V reševalni akciji sodeluje več kot 270 ljudi.

Preiskovalci so sporočili, da so začeli kriminalistično preiskavo o morebitni kršitvi varnostnih predpisov.