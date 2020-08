V Severni Makedoniji zaradi prebežnikov razglasili izredne razmere

Severnomakedonska vlada je na včerajšnji seji zaradi pritiska nezakonitih prebežnikov v posameznih delih države uvedla izredne razmere. V Skopju so se za to potezo odločili zaradi velikega števila nezakonitih migrantov, ki brez nadzora vstopajo v državo in potujejo po njej, ter zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa.

Izredne razmere bodo v posameznih delih države, predvsem v regijah v bližini južne in severne državne meje, veljale 30 dni, je včeraj sklenila severnomakedonska vlada. Med drugim so v Skopju aktivirali glavni štab kriznega centra, ki bo odgovoren za pripravo načrtov za preprečevanje vstopov in reševanje tranzita nezakonitih migrantov ter za pregled vseh človeških in tehničnih resursov, ki so na voljo za takšne koordinirane akcije, je poročal srbski spletni portal Telegraf.