Savdska Arabija bo danes gostila nove pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Predstavniki ZDA se bodo po nedeljskem srečanju z ukrajinskimi kolegi ločeno sestali še z rusko delegacijo. Temi pogovorov bosta med drugim prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo in zagotavljanje varnosti ladijskega prometa v Črnem morju.

Poudarki dneva:



7.45 Ukrajinski obrambni minister pogovore v Rijadu označil za produktivne

6.30 V Savdski Arabiji danes novi pogovori o vojni v Ukrajini

Ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov je sobotne pogovore s predstavniki ZDA označil za produktivne. V objavi po koncu srečanja v savdskem Rijadu je na omrežju X zapisal, da so obravnavali ključne točke, vključno z energijo.

"Razprava je bila produktivna in osredotočena - obravnavali smo ključne točke, vključno z energijo," je v soboto zvečer sporočil vodja ukrajinske delegacije Umerov (na fotografiji desno). Foto: Reuters

Ob tem je dodal, da si prizadevajo za uresničitev cilja pravičnega in trajnega miru za Ukrajino in s tem za vso Evropo.

Svetovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina Jurij Ušakov je v četrtek potrdil, da se bodo predstavniki Rusije in ZDA danes sestali v Savdski Arabiji.

Rusijo bosta na pogovorih zastopala predsednik senatnega odbora za mednarodne zadeve Grigorij Karasin in svetovalec vodje ruske varnostne službe FSB Sergej Beseda.

V Savdski Arabiji so že v nedeljo potekali pogovori med predstavniki Ukrajine in ZDA. Delegaciji sta med drugim razpravljali o zaščiti energetske infrastrukture, so sporočili iz Kijeva.

Putin je v torkovem pogovoru s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom podprl 30-dnevno prekinitev napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Ob tem je kot pogoj za popolno premirje v Ukrajini navedel ustavitev oboroževanja ukrajinskih sil.

V sredo se je nato Trump po telefonu pogovarjal še z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim. Ta je po pogovoru izjavil, da bi lahko pod ameriškim vodstvom letos dosegli trajni mir. Spomnil je še, da Kijev podpira predlog ZDA o popolni prekinitvi ognja, je poročala STA.