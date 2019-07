V Poreču našli moško truplo. Ni znano, ali gre za pogrešanega Slovenca. #video

Iz morja pred Porečem so danes izvlekli moško truplo, za katerega še morajo ugotoviti, ali gre za pogrešanega 47-letnega Slovenca, ki je v četrtek pred obalo Vrsarja padel z vodnega skuterja in se je za njim izgubila vsaka sled.

Istrska policija je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina sporočila, da so okoli poldneva dobili obvestilo službe za iskanje in reševanje na morju, da so navtiki v morju pred Porečem opazili truplo, ki plava na morju. Pripadniki pomorske policije so nato na devetih navtičnih miljah od poreškega pristanišča našli in iz morja potegnili truplo moškega, je pojasnila tiskovna predstavnica istrske policije Nataša Vitasović.

Vitasovićeva ni mogla potrditi, ali gre za pogrešanega 47-letnega slovenskega državljana, ki je v četrtek ob približno 18.15 v bližini avtokampa v Vrsarju padel z vodnega skuterja. Dodala je, da bodo to ugotovili s preiskavo.

Slovenca iščejo od četrtka

Slovenskega državljana pogrešajo od četrtka, ko je tudi stekla velika iskalna akcija, v katero so bili vključeni ladji puljske luške kapitanije ter potapljači.

47-letni Slovenec se je ponesrečil po tem, ko je vozil vodni skuter, s katerim je vlekel napihljiv obroč iz gume, na skuterju pa je bil še njegov sin. Moški je padel s skuterja v morje, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled. Pri vožnji ni nosil rešilnega jopiča.

O primeru so poročali tudi v oddaji Danes: