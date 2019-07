Na hrvaškem iščejo Slovenca, ki je s skuterja padel v morje

Kot poročajo hrvaški mediji, je moški v morje padel okrog 18. ure v bližini avtokampa Valkanela in otoka Figarola, zatem pa je stekla reševalna akcija.

"Policija je 18.20 prijela prijavo, da pogrešajo moškega in takoj pričela z iskanjem, vendar ga za zdaj še nismo našli," je za hrvaške medije povedala Suzana Sokač, predstavnica istrske policije.

Po neuradnih podatkih je moški za seboj vlekel gumenjak, na kateri se je vozila ena oseba, pred njima pa naj bi se vozil gliser in namerno povzročal valove. Voznik vodnega skuterja naj bi ob enem od valov z glavo udaril ob skuter in padel v morje. Padec pa so opazili gostje kampa na kopnem in takoj začeli z iskanjem, kasneje pa so se jim pridružili še reševalci in policija.