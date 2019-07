V Vrsarju nadaljujejo z iskanjem pogrešanega Slovenca

Pred obalo Vrsarja v hrvaški Istri danes nadaljujejo iskanje 47-letnega Slovenca, ki je v četrtek zvečer v bližini avtokampa Valkanela padel z vodnega skuterja in izginil, so sporočili s hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo.

Iskalno akcijo so začasno prekinili v četrtek ob 22. uri, nadaljevali so jo davi ob 5. uri. Pri iskanju pogrešanega Slovenca sodelujeta dve reševalni ladji puljske luške kapetanije ter tudi policijska ladja in potapljači. Moškemu so takoj po nesreči hoteli pomagati nekateri gostje kampa, vendar pa ga skupaj s pristojnimi niso našli. Nesreča se je zgodila v morju pri otoku Figarola.

Moški padel z gliserja, v morju se je za njim izgubila vsaka sled

Pred nesrečo je moški vozil vodni skuter, s katerim je prevažal tudi svojega mladoletnega otroka, drugega otroka pa je vlekel za seboj na napihljivem obroču iz gume. Iz za zdaj še neznanega razloga je moški padel v morje prek krmila, nato se je za njim izgubila vsaka sled.

Rešilnega jopiča moški ni imel na sebi. V trenutku nesreče je vozil v bližini gliserja, ki je za seboj prav tako vlekel osem oseb. Otroka, ki ju je pogrešani moški vozil oziroma vlekel po morju, v nesreči nista bila poškodovana, a sta doživela šok.