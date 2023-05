V Paragvaju izvolili novega predsednika

Ekonomist in nekdanji finančni minister Pena ima 15 odstotnih točk prednosti pred 60-letnim Efrainom Alegrejem, kandidatom levosredinske koalicije, ki je med kampanjo opozarjala na institucionalizirano korupcijo po skoraj osmih desetletij vladanja konservativne stranke, poročajo tuje tiskovne agencije.

Proti Penovemu političnemu mentorju Horaciu Cartesu, nekdanjemu predsedniku in vodji stranke Colorado, so sicer Združene države Amerike pred kratkim uvedle sankcije zaradi podkupovanja. Pena se je v svojem prvem javnem nagovoru kot izvoljeni predsednik zahvalil Cartesu za njegovo "trmasto predanost stranki", kar so podporniki na sedežu stranke glasno pozdravili.

Paraguay's ruling candidate Santiago Pena scored a big win in the country's presidential election, tightening the conservative Colorado Party's political grip in the country and defusing fears about the end of diplomatic ties with Taiwan https://t.co/AmHIyHVAXp pic.twitter.com/NMIdCvSVf6 — Reuters (@Reuters) May 1, 2023

Do zdaj stranka Colorado izgubila le ene volitve

Stranka Colorado, ki v tej južnoameriški državi skoraj neprekinjeno vlada že od leta 1947, je od takrat izgubila le ene volitve, tako da med letoma 2008 in 2013 ni bila na oblasti.

Pred petimi leti je Alegre, ki so mu ankete s Peno napovedovale tesen izid, izgubil proti dozdajšnjemu predsedniku Mariu Abdu Benitezu, ki prav tako prihaja iz stranke Colorado. Ker ima lahko predsednik države po ustavi le en petletni mandat, ta ni smel ponovno kandidirati. Predsedniške volitve sicer potekajo le v enem krogu.

Paragvaj ima skoraj sedem milijonov prebivalcev in je ob Boliviji edina država v Južni Ameriki, ki nima dostopa do morja. Njegovi glavni izvozni izdelki so soja, elektrika in govedina.

Poleg predsednika so v nedeljo volili tudi oba domova parlamenta in guvernerje. Po podatkih volilnega urada je stranka Colorado ohranila večino v parlamentu, ima pa tudi večino guvernerjev.