V okolici so divjali vandali, policisti pa so poležavali in si pekli pokovko #video

Županja Chicaga Lori Lightfoot in kongresnik Bobby Rush sta v četrtek na novinarski konferenci prikazala videoposnetek 13 policistov, ki so v času protestov konec maja vlomili v kongresnikovo pisarno in tam poležavali, medtem ko so v okolici divjali vandali in uničevali lastnino, piše STA.

"Potekalo je ropanje, zgradbe so gorele, policisti so se borili z nepridipravi, tile pa so poležavali v kongresnikovi pisarni. Težko si je predstavljati večje pomanjkanje spoštovanja. Poglejte tega. Spi na kongresnikovem kavču," je posnetek komentirala županja, ki je policiste pozvala, naj se sami javijo in sprejmejo kazen, saj jih bodo tako ali tako našli, navaja STA.

Foto: YouTube "Celo tako nesramni so bili, da so si kuhali kavo in delali pokovko – mojo pokovko v moji mikrovalovki, medtem ko so v neposredni bližini roparji uničevali lokale," je bil ogorčen Rush, ki ima pisarno v revnem južnem delu Chicaga v trgovskem centru, ki so ga nasilneži med protesti proti policijskemu nasilju konec maja izropali, še piše STA.

Protesti proti policijskemu nasilju zaradi smrti Georgea Floyda 25. maja v Minneapolisu so v ZDA sicer izgubili zagon, vendar pa se je energija preselila v zahteve po reformah ter odstranjevanje simbolov rasizma, še piše STA.