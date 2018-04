V Nemčiji zaradi stavke odpovedanih več sto poletov

Opozorilna stavka se je začela davi, trajala pa bo do 18. ure, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Stavkajo letališki gasilci in del zaposlenih na letališčih.

Frankfurtsko letališče, največje v Nemčiji in eno največjih v Evropi, je na spletni strani potnike obvestilo o pričakovanih "precejšnjih zamudah in odpovedih letov". Potnike so prosili, da pri izbranih prevoznikih preverijo, ali je njihov načrtovan let odpovedan.

Opozorilna stavka bo sicer prizadela še letališča v Münchnu, Kölnu in Bremnu. Poleg letalskega prometa je motnje pričakovati v lokalnem potniškem prometu, stavkajo pa bodo tudi v vrtcih in bolnišnicah. Kot poroča dpa, bodo stavko najbolj občutili v Berlinu, na Bavarskem ter v Severnem Porenju-Vestfaliji.

Stavkovne aktivnosti sindikati načrtujejo med 10. in 13. aprilom, s čimer stopnjujejo pritisk na delodajalce, da tudi zaposleni v javnem sektorju požanjejo del dobrih rezultatov največjega evropskega gospodarstva.

Adria bo letela brez posebnosti

V Adrii Airways letov kljub napovedani stavki ne bodo odpovedovali, so pojasnili za STA. Potnikom svetujejo, da se pravočasno prijavijo na let, preverijo svoje rezervacije in potrebne osebne dokumente. V izogib morebitnim nevšečnostim na nemških letališčih pa potnikom v Adrii priporočajo, da potujejo z osebno prtljago.