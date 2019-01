V Nemčiji se je povečalo število ranjenih v napadih z avtomobilom

Moški je najprej v torkovih zgodnjih jutranjih urah v nemškem mestu Bottrop z avtom zapeljal v ljudi, ki so silvestrovali, in pri tem ranil več oseb. Podobno je storil tudi v približno 12 kilometrov oddaljenem Essnu. Med ranjenimi so državljani Sirije in Afganistana. Po navedbah policije in tožilstva je šlo za načrtni napad, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Napadalca, nemškega državljana, so aretirali v Essnu, pri čemer je govoril sovražno do tujcev. Napadalec naj bi bil duševno bolan.