V Nemčiji iz hladilnice tovornjaka rešili 11 migrantov

Nemška policija je prejšnji konec tedna na postajališču v bližini mesta Passau iz hladilne prikolice tovornjaka rešila 11 migrantov, starih od 14 do 31 let. Glede na dosedanje ugotovitve so migranti iz Afganistana v turški tovornjak s sadjem vstopili v Srbiji, poroča STA.

Voznik tovornjaka je policistom verodostojno zagotovil, da ni vedel za migrante v prikolici, so sporočili danes iz policije.

Kot je pojasnil 42-letni voznik, je v soboto na postajališču slišal trkanje iz vozila. Policija je nato odprla vrata prikolice in odkrila migrante, ki so tožili zaradi težav z dihanjem. Nadaljevanje poti do Belgije bi se lahko za migrante po ocenah policije končalo s smrtjo.

V oktobru je pretresla smrt 39 migrantov, ki so jih odkrili v hladilni prikolici tovornjaka v bližini Londona. Vse žrtve so bile iz Vietnama in so skušale nezakonito vstopiti v Veliko Britanijo, še piše STA