V nekaj več kot desetletju izgubljeni gozdovi v velikosti Nemčije

Človeštvo vsako leto poseka velike površine gozda zlasti z namenom pridobiti površine za intenzivno kmetijstvo. S tem se izgubljajo območja, ključna za ohranjanje biotske pestrosti, poročilo povzema francoska tiskovna agencija AFP, piše STA.

WWF je ugotovil, da je 29 območij obsežnejšega izsekavanja v Južni Ameriki, Afriki in jugovzhodni Aziji pomenilo več kot polovico vse izgube gozda. Med najbolj prizadetimi regijami so Amazonija in Cerrado v Braziliji, Amazonija v Boliviji, pa območja v Paragvaju, Argentini, na Madagaskarju ter na Sumatri in Borneu v Indoneziji in Maleziji.

V brazilski regiji Cerrado, ki je dom petih odstotkov živalskih in rastlinskih vrst na planetu, območje hitro "čistijo" za pridelavo soje in rejo živine. v obdobju med letoma 2004 in 2017 je bilo tam izgubljenega 32,8 odstotka pogozdenega območja, piše STA.

Gozdovi posrkajo okoli tretjino ogljikovega dioksida

Ob tem, da so izjemnega pomena kot habitat za živali in rastline, so gozdovi tudi pomemben hranilnik ogljikovega dioksida. Skupaj z drugim rastlinjem in tlemi posrkajo okoli tretjino ogljikovega dioksida, ki ga letno proizvede človek. Vseeno hitro izginjajo, kar ogroža obstoj Zemlje, kot jo poznamo.

"Nasloviti moramo pretirano potrošnjo in večji pomen pripisati zdravju in naravi namesto trenutnemu posvečanju gospodarski rasti in finančnim dobičkom za vsako ceno," je menila vodilna za področje gozdov pri WWF International Fran Raymond Price. "To je pomembno za človeštvo," je poudarila in dejala, da je v tropskih gozdnih regijah, v katerih se pojavljajo velike spremembe rabe tal, večja tudi verjetnost izbruha bolezni.

Poročilo WWF ne poziva le vlad, naj ohranjajo biotsko pestra območja in zavarujejo pravice domorodnih ljudstev, temveč tudi državljane, naj se izogibajo izdelkom, povezanim z deforestacijo, kot so nekatere vrste mesa ter izdelki iz soje in palmovega olja, še piše STA.