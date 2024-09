V napadu z nožem v Rotterdamu ena smrtna žrtev

Tiskovni predstavnik policije Wessel Stolle je pojasnil, da trenutno poteka preiskava incidenta, ki se je zgodil v bližini znanega mostu Erasmus v Rotterdamu. Motiva za napad še niso ugotovili, a preučujejo vse mogoče scenarije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

BREAKING: 1 killed & 2 wounded in suspected Islamist terror attack in the Netherlands. A man armed with 2 large knives started stabbing people at random by the Erasmus Bridge in Rotterdam while shouting “Allahu Akbar". #Rotterdam #Netherlands #attacks pic.twitter.com/M579UKfUTp