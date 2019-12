V napadu talibanov umrlo 23 afganistanskih vojakov

V napadu na oporišče afganistanske vojske v provinci Gazni na jugovzhodu Afganistana je umrlo najmanj 23 afganistanskih vojakov. Kot so danes sporočile lokalne oblasti, je napad izvedla talibanska skupina. Talibani so tudi prevzeli odgovornost za napad, pri tem pa navedli, da so njihovi napadalci ubili 32 afganistanskih vojakov.

Predstavnika lokalnih oblasti Esmatulah Džamrudval in Amanulah Kamran sta potrdila 23 smrtnih žrtev napada. Še en vojak je bil ranjen, a je preživel, s tem ko se je pretvarjal, da je mrtev. Napad se je zgodil v okrožju Karabah. Kot kaže, se je napadalcem uspelo infiltrirati med vojake v oporišču.

Takšni napadi so se v provinci Gazni že zgodili in največkrat so odgovornost zanje prevzeli talibani. V zadnjih dveh letih je po uradnih podatkih tam umrlo več deset pripadnikov afganistanskih varnostnih sil. V Gazniju primanjkuje vojakov in novi pripadniki pogosto ne gredo skozi ustrezna preverjanja.

V Afganistanu se afganistanske varnostne sile borijo proti talibanom in pripadnikom skrajne skupine Islamska država. Spopadi so se letos nadaljevali, ne glede na pogovore med ZDA in talibani o politični rešitvi dolgoletnega konflikta v državi. Predsednik ZDA Donald Trump je septembra letos te pogovore prekinil in talibani so po tem sporočili, da je zaradi te Trumpove odločitve njihova edina možnost nadaljnji boj.