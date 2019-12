Pahor hoče mnenje, bodo afganistanskega pribežnika deportirali?

V uradu predsednika republike, ki v postopkih podeljevanja mednarodne zaščite sicer nima neposrednih pristojnosti, menijo, da primer afganistanskega pribežnika Noora odstopa od običajnih. Pristojno ministrstvo so zaprosili za podrobno preučitev primera. Nevladne organizacije pa so medtem znova pozvale, naj se njegova deportacija ne dovoli.

V Delavski svetovalnici in Delovni skupini za azil so predsednika republike Boruta Pahorja, premierja Marjana Šarca in varuha človekovih pravic Petra Svetino minuli četrtek pozvali, naj ne dovolijo deportacije Afganistanca, ki je že od leta 2015 v Sloveniji in si je tu ustvaril družino. Predlagali so amnestijo za vse tujce brez statusa v Sloveniji, kar bi bila po njihovi oceni finančna in sistemska razbremenitev za državo.

Urad predsednika republike je njihov dopis posredoval ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju, svetovalka predsednika republike Vlasta Nussdorfer pa je v petek glede izpostavljenega primera opravila tudi pogovor s predstavnikom Delavske svetovalnice. Na pristojno ministrstvo so naslovili prošnjo za skrbno obravnavo primera. Sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice namreč dajejo posebno težo prav družinskemu življenju in v primerih prosilcev za azil tudi združitvam z družino, so zapisali v uradu.

Kako je ravnala policija?

Foto: Reuters Delovna skupina za azil in Delavska svetovalnica pa sta v današnjem sporočilu javnost obvestili o ravnanju Upravne enote Novo mesto in policije v obravnavanem primeru, ki je po njihovi oceni sporno. Izpostavili so navedbo policije, da pravica do družinskega življenja ne more pretehtati pravice države, da izvaja ukrepe za zakonito in kontrolirano priseljevanje. Upravna enota Novo mesto pa se je še pred pogovorom z Noorom na Upravni enoti Postojna, v katerem bi ugotovili dejstva o njegovem družinskem razmerju v Sloveniji, odločila za zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje, so zapisali.

Po njihovih besedah se je na ta način zaobšel celoten postopek pri preverjanju okoliščin družinske zveze, tujec in slovenski partner pa ostaneta brez pravnega sredstva, ki bi zadržal izgon tujca. "Ravnanje je šokantno prav zato, ker se policija pri svoji interpretaciji zakonov tako očitno moti," so opozorili. Evropsko sodišče za človekove pravice je namreč nedvoumno odločilo, da pravica do družinskega življenja ne sme biti pogojevana s tem, kako je oseba v državo vstopila, so pojasnili.