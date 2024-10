V napadu najstnika na policijski postaji v BiH ubit policist

Mladoletnik je napad na policijski postaji izvedel s hladnim orožjem. Pri tem je ubil policista, še enega pa huje ranil, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve unsko-sanskega kantona.

A new terroristic attack in #BosniaandHerzegovina with knife. Islamic terrorist killed an policeman in the city of Bosanska Krupa, and wounded second. Killed policemen was Christian. https://t.co/yLvfnRELKx pic.twitter.com/EFM7H82UQ1