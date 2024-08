V napadu na šolski kompleks v Gazi najmanj deset mrtvih

V izraelskem napadu na šolski kompleks v mestu Gaza je bilo danes ubitih najmanj deset ljudi, številni so ranjeni, je sporočila agencija za civilno obrambo na območju Gaze. Napad je potrdila tudi izraelska vojska, ki je sporočila, da je zadela poveljniški in nadzorni center palestinskega gibanja Hamas v kompleksu.

Po navedbah predstavnika agencije za civilno obrambo so bili v kompleksu nastanjeni Palestinci, ki so bili v vojni med Izraelom in Hamasom pregnani s svojih domov. Izraelska vojska po drugi strani trdi, da Hamas uporablja kompleks za proizvodnjo orožja in kot "skrivališče za Hamasove teroriste".

Izraelska vojska je Hamas večkrat obtožila, da civilne objekte uporablja kot poveljniške in nadzorne centre ali za skrivanje svojih poveljnikov in borcev. Palestinsko gibanje te očitke zavrača.

Vojna v Gazi je izbruhnila po napadu Hamasovih borcev na Izrael 7. oktobra lani, v katerem je umrlo okoli 1200 ljudi, večinoma civilistov. Hamas je zajel tudi okoli 250 talcev, med njimi jih je 111 še vedno v ujetništvu gibanja na območju Gaze. V izraelskih povračilnih napadih je bilo po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi ubitih najmanj 39.550 ljudi.