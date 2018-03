V napadu blizu šole v Siriji ubitih veliko otrok

V letalskem napadu blizu šole v severozahodni sirski provinci Idlib je bilo danes ubitih najmanj 20 ljudi, med njimi 16 otrok, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Dodal je, da so najstarejši otroci stari 11 let in da bo število žrtev verjetno naraslo, saj so številne pokopane pod ruševinami.

Vodja reševalcev Belih čelad v Idlibu Mustafa al Hadž Jusef je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal, da so bili otroci v šoli, ko se je zgodil prvi napad, pa so prestrašeni iz nje zbežali v bližnjo votlino. Drugi letalski napad je zadel votlino in ubil vse otroke ter tudi odrasle, ki so bili v njej.

Napad se je zgodil v kraju Kafr Batih blizu nadzorne točke džihadistične skupine Hajat Tahrir al Šam, so sporočili iz observatorija. Ni pa še jasno, ali je napad izvedel sirski režim ali njegova zaveznica Rusija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sirski državni mediji so medtem poročali, da je bilo v najbolj smrtonosnem napadu upornikov na sirsko prestolnico Damask od začetka vojne v torek zvečer v raketnem napadu v nakupovalni četrti v predmestju ubitih 44 ljudi. Sprva so poročali o 35 mrtvih, a je devet ljudi pozneje podleglo poškodbam, poroča sirska tiskovna agencija Sana. Številni ranjeni so v bolnišnicah, številni na intenzivnem oddelku, poroča AFP.

Četrt leži južno od mesta Ain Terma, ki je v rokah upornikov in spada v uporniško enklavo Vzhodna Guta, kjer pa so režimske sile med več kot enomesečno operacijo zasedle že več kot 80 odstotkov ozemlja. Iz enklave je v zadnjih dneh pred silovitim obstreljevanjem po podatkih observatorija zbežalo najmanj 70 tisoč civilistov.

Koordinator ZN za humanitarne zadeve v Siriji Ali al Zaatari je za AFP danes kot tragične označil razmere, v katerih ti živijo. Razseljene osebe so se zbrale na območjih, ki so pod nadzorom režima, tudi v kraju Adra. Tu je po navedbah koordinatorja ZN na stotine ljudi nameščenih v provizorično zatočišče. Ležijo na tenkih rjuhah na tleh pod nepremočljivo odejo. Več deset jih medtem čaka v vrsti na vstop v omejeno število sanitarij, navaja AFP.