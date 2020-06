Video, ki so ga posneli že decembra lani, javnost pa ga je prvič videla ta teden, je del projekta za oživitev otoka. Želve so krožile okoli otoka in čakale na primeren trenutek, da na obali odložijo jajca. Raziskovalci in okoljevarstveniki se trudijo, da bi na plažah ustvarili čim boljše okolje za želve.

Zelene morske želve so na seznamu ogroženih vrst, države pa so, da bi zaščitile to vrsto, sprejele številne zakone za zaščito. Želve in jajca, ki jih izležejo, ponekod lovijo za prehrano, številne želve pa umrejo, ko se ujamejo v ribiške mreže ali zaradi posrednega vpliva vse večjega onesnaženja.