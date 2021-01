V Mikroneziji potrdili prvi primer koronavirusa, v Rusiji britanski sev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaljeni Mikroneziji v Tihem oceanu so danes potrdili prvi primer novega koronavirusa. Mikronezijski predsednik David Panuelo je ocenil, da so razmere alarmantne, a je hkrati prebivalce v televizijskem nagovoru pozval, naj ostanejo mirni. V Rusiji so medtem v nedeljo potrdili prvi primer okužbe z britanskim sevom.