V Londonu več tisoč ljudi na shodu proti izročitvi Assangea ZDA

Znane osebnosti, glasbeniki in politiki so danes vodili več tisoč podpornikov zaprtega ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea na pohodu v središču Londona, na katerem pozivajo Veliko Britanijo, naj ga ne izročijo ZDA.

Na sodišču v Londonu se bo v ponedeljek začela glavna obravnava ameriške zahteve za izročitev 48-letnega Avstralca Assangea, ki mu v ZDA zaradi zarote in vohunjenja grozi do 175 let zapora.

Na dogodku sta govorila njegov oče John Shipton in modna kreatorka Vivian Westwood. Shipton je v govoru izpostavil, da je njegov sin neutemeljeno zaprt, Vivian Westwood pa je Assangea označila za angela demokracije in zahtevala njegovo izpustitev iz zapora

Na dogodku sta nastopila pevka Chrissie Hynde, ki je ta teden na ameriškega predsednika Donalda Trumpa naslovila odprto pismo s pozivom k njegovi izpustitvi na prostost, in član skupine Pink Floyd Roger Waters. Med drugim so se pohoda v podporo Assangeu udeležili tudi bivši grški finančni minister Janis Varufakis, producent Brian Eno in raperka MIA. Vrhunec pohoda je bil blizu parlamenta, poročanje nemške tiskovne agencije dpa povzema STA.

Na ulice Londona se je podalo več tisoč ljudi. Foto: Reuters

Izročitev Assangea bi lahko imela globoke posledice za svobodo medijev

Na napisih, ki so jih nosili podporniki ustanovitelja Wikileaksa, piše: Novinarstvo ni zločin, Izpustite Juliana Assangea, izpostavljajo tudi sramoto, ki jo primer Assangea predstavlja za britansko vlado premierja Borisa Johnsona.

Tim Dawson iz britanskega nacionalnega združenja novinarjev je izrazil zaskrbljenost, ker Assangeov primer ni vzbudil več zaskrbljenosti v britanskih medijih. Opozoril je, da bi njegova izročitev ZDA lahko imela globoke posledice za svobodo medijev.

Z njim se strinja tudi komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović, ki je tako kot več nevladnih organizacij minuli teden pozvala London, naj ne izročijo Assangea. Nevladna organizacija Novinarji brez meja je sprožila peticijo proti njegovi izročitvi, še piše STA.

Aktivisti sicer v ponedeljek načrtujejo proteste po vsem svetu, ko bo potekala glavna obravnava v Londonu. Protest je napovedan tudi v Ljubljani.

Shoda se je udeležil tudi član skupine Pink Floyd Roger Waters. Foto: Reuters

Obtožnica ZDA proti Assangeu ima 18 točk

Assange se je leta 2012 zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu, kjer je ostal do aprila lani, ko ga je ekvadorska vlada izgnala. Od takrat je v visoko varovanem zaporu v Londonu, zdravniki pa opozarjajo, da mu ne zagotavlja ustrezne zdravstvene oskrbe.

Angleška policija ga je zaprla, ker je leta 2012 prekršil določila izpusta po plačilu varščine. Takrat se je še otepal obtožb o posilstvu na Švedskem, ki pa je novembra lani opustila pregon.

Obtožnica ZDA proti Assangeu ima 18 točk. Med drugim je obtožen zarote z ameriško žvižgačko Chelsea Manning, ki naj bi ji pomagal dešifrirati geslo računalniškega omrežja ameriške administracije, in vohunjenja. WikiLeaks je namreč leta 2010 objavil zaupne depeše State Departmenta in zaupne dokumente Pentagona, naslednje leto pa zaupne dokumente o Guantanamu. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 175 let zapora.