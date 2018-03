V Londonu preiskujejo nov primer smrti kritika Rusije

V London preiskujejo novo sumljivo smrt kritika Rusije

Protiteroristična enota britanske policije preiskuje smrt ruskega oporečnika, ki je v nepojasnjenih okoliščinah umrl na svojem domu v Londonu, so danes sporočili s policije. Po poročanju britanskih in ruskih medijev gre za Nikolaja Gluškova, nekdanjega sodelavca kritika Kremlja Borisa Berezovskega, ki je imel politični azil v Londonu.

"Izvajamo preiskavo smrti moškega v njegovih šestdesetih letih," je zapisala metropolitanska policija. Preiskavo so uvedli "iz previdnosti zaradi povezav, ki jih je verjetno imel", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot so še zapisali, menijo, da že poznajo identiteto umrlega, vendar pa morajo uradno identifikacijo še izvesti.

Britanski in ruski mediji poročajo, da gre za 68-letnega Nikolaja Gluškova, nekdanjega prijatelja in poslovnega partnerja ruskega oligarha Borisa Berezovskega. Tudi zadnjega so leta 2013 v Londonu našli mrtvega. Po mnenju policije je šlo za samomor, Gluškov in drugi prijatelji pa so izrazili dvom o tem.

Hči Gluškova, Natalija, ki je očeta tudi našla, je za ruski časnik Komersant dejala, da je imel sledi davljenja.

68-letnik je leta 2010 dobil politični azil v Veliki Britaniji, potem ko je v Rusiji zaradi pranja denarja preživel pet let v zaporu, je poročal Guardian.

Z zdaj sicer ni dokazov, da bi bila smrt povezana z nedavno zastrupitvijo nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegove hčere Julije v Salisburyju na jugu Anglije.

Britanska premierka Theresa May je v ponedeljek dejala, da je za zastrupitev najverjetneje odgovorna Rusija, ta je vpletenost zanikala.