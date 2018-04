V letalskih napadih v Jemnu na poročnem slavju ubitih 20 ljudi, 40 ranjenih

V letalskih napadih na severozahodu Jemna je bilo v nedeljo zvečer ubitih najmanj 20 ljudi, ki so bili na poročnem slavju. Štirideset jih je bilo ranjenih. Hutijski uporniki, ki nadzirajo večji del severa države, so za napad obtožili arabsko koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije, ki podpira vlado.

Letala arabske koalicije so po navedbah izvedla dva napada. Pričakujejo, da bo število žrtev še večje, saj reševalna operacija še traja. Foto: Reuters

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Reševalne ekipe so povedale, da je poroka potekala na območju pod nadzorom hutijskih upornikov v provinci Hadža severno od prestolnice Sana, ko so se zgodili letalski napadi.

Vojna v državi povzročila najhujšo humanitarno krizo na svetu

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je posredovanje v Jemnu začela marca 2015, potem ko so šiitski uporniški Hutiji pregnali sunitskega predsednika Abedraba Mansurja Hadija v izgnanstvo. Jemen, ena najrevnejših držav na svetu, se je zatem pogreznil v državljansko vojno, kjer svoje moči merita tudi Savdska Arabija, ki podpira predsednika, in šiitski Iran, ki podpira Hutije.

Spopadi so do zdaj zahtevali že več tisoč žrtev, predvsem med civilisti, uničena pa je bila tudi večina že tako skromne infrastrukture, zlasti na izobraževalnem in zdravstvenem področju. ZN opozarjajo, da je vojna v državi povzročila najhujšo humanitarno krizo na svetu, saj humanitarno pomoč potrebuje kar 22,2 milijona od skupno 27 milijonov prebivalcev.