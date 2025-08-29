V okviru danskega predsedovanja Svetu Evropske unije je v četrtek in petek v Kopenhagnu potekalo neformalno zasedanje obrambnih ministrov držav članic Evropske unije, ki se ga je udeležil tudi minister za obrambo Borut Sajovic. Na prvem delu zasedanja obrambnih ministrov so ministri razpravljali o podpori Evropske unije Ukrajini. Ministri so se pogovarjali predvsem o možnostih in načinih povečanja vojaške podpore Ukrajini, med drugim tudi s pomočjo pobud visoke predstavnice za Skupno zunanjo in varnostno politiko Kaje Kallas ter nekaterih držav članic glede zagotavljanja streliva, raket in zračne obrambe.

Minister Sajovic je v svojem nastopu poudaril, da slovenska podpora Ukrajini ostaja nespremenjena. Izpostavil je enotnost prizadevanj, ki je ključna za vzpostavitev pogojev za mir in varnost Ukrajine ter njenih prebivalcev. Pomembno je tudi uskladiti različna prizadevanja in pobude, ki potekajo v različnih formatih, prek Evropske unije, Nata, dvostranskih aktivnosti ter drugih koalicij s ciljem doseči komplementarnost in maksimiranje učinkov.

Trenutno proučujemo možnosti za sodelovanje tudi na področju obrambne industrije, rehabilitacije in humanitarnih projektov razminiranja. Krepitev sodelovanja z Ukrajino na področju obrambne industrije ni pomembna le za zagotavljanje njene dolgoročne sposobnosti za samoobrambo, temveč prinaša tudi znatne koristi vsem državam članicam, je še izpostavil minister. Zelo dragocene so bojne izkušnje Ukrajine, ki so bile pridobljene z visoko ceno in lahko pomagajo pri razvoju novih obrambnih tehnologij. Sajovic je svojo razpravo sklenil z informacijo o možnostih sodelovanja Republike Slovenije z Ukrajino tudi na področju obrambne industrije, kjer že potekajo pogovori.

Razprava o obrambni pripravljenosti

Glede na rezultate junijskega Evropskega sveta in vrha zveze Nato so ministri razpravljali o uresničevanju predlogov Bele knjige o evropski obrambni pripravljenosti 2030 (Joint White Paper for European Defence Readines 2030) in predlogu načrta REARM za krepitev evropske obrambe, še posebej ko govorimo o napredku pri opredelitvi konkretnih zmogljivostnih projektov.

Sajovic je v razpravi poudaril, da je naša skupna prednostna naloga izvajanje Bele knjige o pripravljenosti za obrambo, skladno z našimi nacionalnimi prioritetami. To pomeni predvsem zapolnitev dolgoletnih kritičnih vrzeli za splošno varnost Evropske unije in zmanjšanje odvisnosti od zunanjih akterjev. Slovenija proučuje tudi možnosti sodelovanja z drugimi državami članicami v skladu z našimi nacionalnimi prednostnimi nalogami, je še povedal minister ter ob tem pohvalil delo, ki ga opravlja Evropska obrambna agencija, da bi pomagala državam uskladiti različne interese na področju razvoja zmogljivosti in obrambne industrije.

"Glede na to, da je rok do leta 2030 relativno kratek, je ključnega pomena sodelovanje vseh držav članic in institucij, pri čemer je vloga Evropske obrambne agencije nenadomestljiva, zlasti pri zagotavljanju preglednosti in pogojev za skupne dejavnosti vseh držav članic. Ustanovitev medvladne platforme (Government to Government – G2G) Evropske obrambne agencije je odličen primer zagotavljanja takšnih pogojev," je še povedal minister Sajovic.

Na tretjem in zadnjem zasedanju so ministri pregledali operacije in misije v okviru Skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije. Po seznanitvi z aktualnim dogajanjem na tem področju so ministri razpravljali o tem, kako bi lahko Evropska unija še naprej podpirala in prilagajala vojaško delovanje Skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije spreminjajočemu se varnostnemu okolju. Foto: Svet EU

Pri tem se je razprava osredotočila predvsem na tri širša področja: razvoj groženj in novih izzivov, strateške cilje in strateški vpliv ter usklajevanje virov s cilji. Kot je minister izpostavil v tem delu razprave, bi bilo operacije in misije treba prilagoditi novemu geopolitičnemu in varnostnemu okolju. V okviru celostnega pristopa jih je treba učinkovito uporabiti za pomoč pri ponovni vzpostavitvi miru in stabilnosti v območjih konfliktov ter za razvoj varnostnih in obrambnih zmogljivosti naših partnerjev v skladu z interesi Evropske unije. To bi moralo biti vodilo tudi pri oblikovanju njihovih mandatov.

Pred neformalnim zasedanjem obrambnih ministrov je dansko predsedstvo organiziralo konferenco na visoki ravni, kjer so v dveh panelih potekale predstavitve o izkušnjah in dobrih praksah nordijskih držav pri obrambnem sodelovanju ter razprava o evropskem obrambnem in industrijskem sodelovanju z Ukrajino.

Kallas: Med članicami široka podpora urjenju ukrajinskih vojakov v domovini po premirju

Med državami članicami Evropske unije obstaja široka podpora možnosti, da bi po prekinitvi spopadov med Kijevom in Moskvo ukrajinske vojake v okviru misije EU urili v domovini, je po današnjem zasedanju povedala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

Obrambni ministri so danes razpravljali o vlogi Unije pri zagotavljanju varnostnih jamstev Ukrajini po sklenitvi mirovnega dogovora med Kijevom in Moskvo. Kot je že danes zjutraj ob prihodu na zasedanje povedala Kallas, bi lahko Unija pri tem sodelovala predvsem z urjenjem vojakov. "Pozdravljam široko podporo razširitvi mandata vojaške misije EU, da bi po premirju urjenje vojakov in svetovanje izvajali tudi v Ukrajini," je dejala. Pojasnila je, da bi to lahko vključevalo pošiljanje inštruktorjev iz članic EU na vojaške akademije in institucije v Ukrajini.

V okviru misije EUMAM so sicer od novembra 2022 po besedah Kallas izurili več kot 80 tisoč ukrajinskih vojakov, urjenje pa v skladu s trenutnim mandatom poteka na ozemlju članic EU. Misija ima dve večnacionalni poveljstvi, in sicer na Poljskem in v Nemčiji. Urjenje poteka tako na ravni posameznikov kot tudi enot do ravni brigade, urijo pa tudi posebne enote.

Neformalno zasedanje obrambnih ministrov Evropske unije v Kopenhagnu v okviru danskega predsedovanja Svetu Evropske unije Foto: Svet EU