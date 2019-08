V Kirgizistanu aretirali nekdanjega predsednika države

V Kirgizistanu so danes zaradi obtožb o korupciji aretirali nekdanjega predsednika države Almazbeka Atambajeva. Specialne policijske enote so na Atambajevo posestvo vdrle že v sredo, potem pa so se policisti spopadli s podporniki nekdanjega predsednika. V spopadih je bil ubit en policist, ranjenih pa je bilo več kot 80 ljudi.

Tožilstvo je proti Almazbeku Atambajevu vložilo obtožnico zaradi nezakonitega kupovanja zemljišč in korupcije. Nekdanji predsednik, ki obtožbe zavrača, je v zadnjih tednih na svojem posestvu blizu prestolnice Biškek zbral svoje podpornike in okrepil varovanje. Potem ko so mu poslanci junija zaradi obtožb odvzeli imuniteto, je napovedal, da se bo proti obtožbam boril do konca, administracijo aktualnega predsednika države Sorunbaja Šenbekova pa je označil za mafijski klan.

Na posestvu prišlo do spopadov med policisti in Atambajevimi podporniki

Po sredinem vdoru posebnih enot na Atambajevo posestvo je prišlo do spopadov z njegovimi podporniki, tako da so nekdanjega predsednika prijeli šele danes. Šenbekov je v parlamentu obsodil Atambajeva in njegove podpornike, ki so bili oboroženi s strelnim orožjem in s tem huje kršili zakon.

"Že nekaj časa je bilo jasno, da je spopad med zdajšnjim in nekdanjim predsednikom neizogiben, predvsem potem ko je Atambajev dejal, da ne bo sodeloval s sedanjim predsednikom in da bo skušal delati mimo njega," je zadnje dogajanje v državi ocenil strokovnjak za evrazijske zadeve Chris Weafer.

Nekdanji in aktualni predsednik nista v najboljših odnosih

Dodal je, da se je država soočala z grožnjo dveh vzporednih vlad, eno pod izvoljenim predsednikom in eno pod nekdanjim. Šenbekov je bil sicer na predsedniških volitvah leta 2017 izvoljen tudi s podporo Atambajeva. Ko je aktualni predsednik po nastopu položaja brez privolitve Atambajeva odpustil več višjih državnih predstavnikov, se je med predsednikoma vnel spor.

Atambajev je bil predsednik Kirgizistana od decembra 2011 do novembra 2017. Državo je v 25 letih neodvisnosti večkrat pretreslo etnično nasilje, doživela pa je tudi dve revoluciji, v katerih sta leta 2005 in 2010 padla tudi predsednika države. Po zadnji revoluciji je bil leta 2011 za predsednika države izvoljen Atambajev.