Specialci vdrli na posestvo bivšega predsednika Kirgizistana

Kirgiške specialne enote so danes vdrle na posestvo nekdanjega predsednika Kirgizistana Almazbeka Atambajeva, ki ga želijo prijeti zaradi obtožb o korupciji. Pri tem so se specialci spopadli z njegovimi podporniki, ranjenih najmanj deset ljudi.

Tožilstvo je proti Almazbeku Atambajevu vložilo obtožbo zaradi nezakonitega kupovanja zemljišč in korupcije. Atambajev, ki obtožbe zavrača, je v zadnjih tednih na svojem posestvu blizu prestolnice Biškek zbral svoje podpornike in okrepil varovanje.

Nekdanji predsednik se ne želi predati pravosodnim organom

Potem ko so mu poslanci junija zaradi obtožb odvzeli imuniteto, je napovedal, da se bo do konca boril proti obtožbam, administracijo aktualnega predsednika države Sorunbaja Šenbekova pa je označil za mafijski klan. Iz kirgiškega nacionalnega varnostnega odbora (GKNB) so sporočili, da posebne enote sodelujejo v operaciji za pridržanje Atambajeva in da so specialci oboroženi samo z gumijastimi naboji.

Posnetki, ki jih je s posestva na družbenem omrežju Facebook objavil novinar Mirbek Aitikejev, prikazujejo, kako je Atambajev na dvorišču svojega ograjenega posestva pozdravljal podpornike, ko pa so se zaslišali streli, so ljudje začeli kričati in bežati. Posnetki prikazujejo tudi več ranjenih ljudi ter oborožene zamaskirane ljudi v vojaških maskirnih uniformah, kako tečejo skozi vhod na posestvo. Atambajev je bil predsednik Kirgizistana od decembra 2011 do novembra 2017.