V Keniji popustil jez, do zdaj mrtvih 20 ljudi

V Keniji je zrušitev jezu pokopala že 20 ljudi. Foto: Reuters

Popustil je jez Patel pri kraju Solai, ki leži 190 kilometrov severozahodno od Nairobija. Kot so za kenijski časnik Daily Nation povedali tamkajšnji prebivalci, so najprej zaslišali glasen pok, nato pa je iz jezu začela iztekati voda, ki je na svoji poti uničila na stotine domov.

Po navedbah policije so do danes zjutraj našli 20 trupel, iskanje pa se nadaljuje. Kenijski Rdeči križ navaja, da jim je do zdaj uspelo rešiti 39 ljudi, poroča BBC.

Številni ljudje naj bi ostali ujeti v blatu, ki se je iz zbiralnika vode razlilo na območju, širokem skoraj dva kilometra.