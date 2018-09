V južnoafriški tovarni streliva več mrtvih

Po eksploziji se je nad tovarno podjetja Rheinmetall Denel, ki stoji okoli 45 kilometrov vzhodno od prestolnice Cape Town, dvigal bel oblak dima. Prebivalci mesta so povedali, da so se ob eksploziji stresle hiše, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Varnostne oblasti Cape Towna so sporočile, da so gasilci uspeli obvladati ognjene zublje, ki so nastali ob eksploziji, in zdaj pomagajo pri iskanju in reševanju žrtev.

Podjetje, ki izdeluje strelivo in eksplozivna sredstva za vojsko, policijo in kupce iz tujine, je v izjavi potrdilo eksplozijo in dodalo, da preiskujejo nesrečo.