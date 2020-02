V januarskem napadu v Iraku poškodovanih več kot sto ameriških vojakov

Simptome blažjih možganskih poškodb so odkrili pri več kot sto ameriških vojakih, ki so bili v začetku januarja v oporišču Al Asad, ko ga je Iran napadel z raketnimi izstrelki, je v ponedeljek sporočil Pentagon. Ta je še konec januarja poročal o 64 primerih tovrstnih poškodb.

Iranci so se z raketnim obstreljevanjem 8. januarja maščevali za ameriško likvidacijo svojega generala Kasema Solejmanija 2. januarja v Iraku. Iran je sicer o načrtovanem raketnem napadu na vojaški oporišči - ob Al Asadu tudi na oporišče v Erbilu - vnaprej obvestil Irak, ta pa je potem obvestil ZDA in zaveznike. V Erbilu je bilo tudi šest slovenskih vojakov, ki so delovali v misiji Neomajna odločenost in jih je Slovenija predčasno umaknila domov.

Foto: Reuters Izmed nekaj več kot sto poškodovanih vojakov se jih je 76 že vrnilo na delo, preostali pa se še vedno zdravijo oziroma so na opazovanju, navedbe Pentagona povzema STA.

Predsednik ZDA Donald Trump je takoj po napadu sicer zagotovil, da žrtev ni bilo. "Slišal sem, da imajo glavobole in nekaj drugih stvari, a bi rekel, da ni zelo resno," je dejal.

Veteranska organizacija Veterani tujih vojn (VFW) zaradi tega zahteva opravičilo in sodelovanje Bele hiše pri izobraževanju Američanov o nevarnosti blažjih možganskih poškodb na bojiščih.