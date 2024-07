Večja skupina izraelskih protestnikov, ki so jih podpirali tudi nekateri izraelski skrajno desni politiki, pridružilo pa se jim je tudi več izraelskih vojakov, se je zbrala pred vojaško bazo Sde Teiman in vanjo vdrla. Že prej so tja prispeli člani izraelske vojaške policije, da bi pridržali devet rezervistov, ki so osumljeni mučenja in zlorabljanja v bazi priprtih palestinskih ujetnikov. Protestniki in njihovi politični podporniki so nasprotovali pridržanju in zaslišanju osumljenih rezervistov.

Izraelski vojaški kompleks Sde Teiman je po preiskavah tamkajšnjega dogajanja, o katerem sta pred meseci poročala ameriška medija CNN in The New York Times ter tudi izraelski mediji, že nekaj časa v središču pozornosti zaradi domnevnih hudih zlorab tam priprtih ujetnikov iz Gaze, šlo naj bi za pripadnike skrajnega palestinskega gibanja Hamas.

Preiskave medijev, ki so temeljile predvsem na pričevanjih izraelskih žvižgačev, so med drugim razkrile, da naj bi več izraelskih vojakov v kompleksu Sde Teiman ujetnike spolno zlorabljalo in nad njimi izvajalo nasilje oziroma jih mučilo s pretepanjem, skrajno tesnim zapenjanjem lisic ter predvajanjem tako glasne glasbe, da so jim začela krvaveti ušesa. Odvzeli naj bi jim tudi vsa oblačila in jim ponudili samo plenice. Tovrstnih zlorab naj bi bilo deležnih okrog 70 palestinskih ujetnikov, je maja poročal CNN.

Fotografija, ki jo je v vojaški bazi Sde Teiman na skrivaj posnel in nato s svetom delil izraelski žvižgač. Foto: Wikimedia Commons / CNN / Fair use

Zlorab osumljenih vsaj devet izraelskih rezervistov: ko so jih želeli pridržati, je del izraelske javnosti ponorel

Ko so v Sde Teiman v začetku tedna vstopili pripadniki izraelske vojaške policije, da bi pridržali najmanj devet izraelskih vojakov, sicer rezervistov, zaposlenih v kompleksu, ki so osumljeni, da so zlorabljali palestinske ujetnike, se je pred bazo zbrala večja množica izraelskih skrajno desnih protestnikov, ki jim je to želela preprečiti oziroma izraziti nestrinjanje z njihovim pridržanjem.

Kot poročajo izraelski mediji, je delu protestnikov uspelo tudi preplezati ograjo Sde Teimana oziroma vdreti v del vojaške baze, ni pa jim uspelo preprečiti pridržanja rezervistov, ki so jih na zaslišanje odpeljali v vojaško bazo Beit Lid v osrčju Izraela. Tudi tam se je sicer zbralo nekaj protestnikov, ki jim je celo uspelo vstopiti v vojaški kompleks, vendar so jim oblasti preprečile resnejše vmešavanje v delo vojaške policije.

Pridržani rezervisti so med drugim osumljeni, da so Palestincu, sicer domnevnemu članu gibanja Hamas in ujetniku v kompleksu Sde Teiman, s spolnimi zlorabami prizadeli tako hude poškodbe, da ni več mogel hoditi.

Izraelski protestniki pred ograjo vojaškega kompleksa Sde Teiman. Foto: Reuters

Izraelski politični vrh ostro obsodil dogajanje, vendar neenotno

Incident v vojaškem kompleksu Sde Teiman je med drugim ostro obsodil izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je v izjavi za javnost tudi pozval k takojšnji umiritvi strasti.

Podobno se je na dogodek odzval tudi načelnik generalštaba izraelske vojske Herzi Halevi, ki je vdor v Sde Teiman označil za skrajno resen in kot hudo kršitev izraelskih zakonov.

Izraelski obrambni minister Yoav Gallant je po poročanju izraelskih medijev medtem dejal, da morajo preiskavo domnevnih zlorab rezervistov v Sde Teiman nadaljevati, in protestnike podobno kot Netanjahu pozval k razsodnosti, saj zakoni veljajo tudi takrat, ko smo jezni.

Med zamaskiranimi protestniki so opazili celo nekatere vidne izraelske politike, na primer poslanko izraelske desne stranke Likud Tally Gotliv:

Picture of the day in Israel: A Likud lawmaker encouraging rioters including masked IDF soldiers about to storm an IDF base in protest of an IDF investigation into the conduct of IDF soldiers. A country at war with itself. Photo: the brilliant @avishagsy pic.twitter.com/54ZcgpT8WU — Anshel Pfeffer אנשיל פפר (@AnshelPfeffer) July 29, 2024

Celoten izraelski politični vrh sicer ni imel tovrstnih stališč.

Izraelski obrambni minister Itamar Ben Gvir je pridržanje vojakov, osumljenih zlorab ujetnikov, označil za sramotno, izraelski finančni minister Bezalel Smotrič pa je na družbenem omrežju X pridržane rezerviste označil za junaške borce.

