Izraelski varnostni kabinet za ukrepanje proti Hezbolahu pooblastil Netanjahuja in Galanta

Po smrtonosnem raketnem napadu na zasedeno Golansko planoto se Izrael pripravlja na nove povračilne napade proti ciljem Hezbolaha v Libanonu. Izraelski varnostni kabinet je o tem razpravljal v nedeljo ter pooblastil premierja Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta, da se "odločita o načinu in času odziva proti Hezbolahu".

Zaradi sobotnega napada na zasedeno Golansko planoto, v katerem je bilo ubitih najmanj dvanajst ljudi, je Netanjahu predčasno zaključil obisk v ZDA. Po vrnitvi v Izrael je odgovornost za napad znova pripisal libanonskemu šiitskemu gibanju Hezbolah in mu zagrozil z "visoko ceno, kakršne še ni plačalo", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kmalu zatem se je udeležil zasedanja varnostnega kabineta, kjer so razpravljali o morebitnem odzivu na napad na Golansko planoto. "Člani kabineta so pooblastili predsednika vlade in obrambnega ministra, da se odločita o načinu in času odziva na teroristično organizacijo Hezbolah," je po zasedanju kabineta sporočil Netanjahujev urad. Dodatnih podrobnosti ni navedel.

Hezbolah zanika vpletenost

Hezbolah, ki sicer trdi, da ni izvedel napada, je v pričakovanju izraelskega odziva evakuiral več položajev blizu meje. Libanonski letalski prevoznik Middle East Airlines je zaradi zaostrovanja razmer preložil več poletov, nemški letalski prevoznik Lufthansa pa je do vključno torka prekinil polete v Bejrut, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Izraelska vojska je medtem danes sporočila, da je sestrelila dron, ki je bil izstreljen iz Libanona. Libanonski mediji so poročali, da je bila v izraelskem zračnem napadu na avtomobil na jugu Libanona ubita ena oseba, še štiri so bile ranjene, navaja izraelski časnik Times of Israel.