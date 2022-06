V Italiji zaradi suma spolnega nasilja prijeli kanadskega oskarjevca Haggisa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Haggisov film Usodna nesreča s Sandro Bullock in Mattom Dillonom v glavnih vlogah je leta 2006 prejel oskarja za najboljši film. Foto: Twitter

V mestu Ostuni na jugu Italije so danes prijeli z oskarjem nagrajenega kanadskega režiserja in scenarista Paula Haggisa. Po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa, ki se sklicuje na tožilstvo v Brindisiju, je osumljen spolnega nasilja nad mlajšo žensko in povzročitve hujših telesnih poškodb.

Po navedbah preiskovalcev naj bi 69-letni režiser mlado tujko dva dni zadrževal v Ostuniju, kjer poteka filmski festival, in jo silil v spolne odnose.

Il regista canadese premio Oscar che ha firmato pellicole pluripremiate come 'Million dollari baby' avrebbe costretto una donna a subire abusi durante la festa cinema#PaulHaggis #Ostuni https://t.co/zPZG4XHFeh — Tg La7 (@TgLa7) June 19, 2022

Zgodaj davi naj bi jo kljub njenemu slabemu fizičnemu in psihičnemu stanju pustil na letališču v Brindisiju. Tam so ji na pomoč priskočili zaposleni, nato pa policisti, ki so jo po nudeni prvi pomoči odpeljali v bolnišnico. Žrtev je prijavila režiserja, s katerim se po navedbah tožilstva poznata že nekaj časa.

Haggisov film Usodna nesreča s Sandro Bullock in Mattom Dillonom v glavnih vlogah je leta 2006 prejel oskarja za najboljši film, scenarij in montažo. Leto prej pa je oskarja za najboljši film dobil film Punčka za milijon dolarjev s Hillary Swank in Clintom Eastwoodom, za katerega je Haggis napisal tudi scenarij.