V Italiji se začenja cepljenje s četrtim odmerkom

Italijanski komisar, pristojen za soočanje s pandemijo covid-19, Francesco Paolo Figliuolo je danes napovedal, da bodo 1. marca s četrtim odmerkom cepiva proti covid-19 začeli cepiti tiste z oslabljenim imunskim sistemom, poročajo italijanski mediji.

Generalni direktor na ministrstvu za zdravje Giovanni Rezza je povedal, da je takšnih oseb v Italiji okoli tri milijone.

Cepljenje vseh prebivalcev s četrtim odmerkom bi lahko začeli jeseni, napovedujejo na italijanskem zdravstvenem ministrstvu, a to možnost še preučujejo.

Točno pred dvema letoma so potrdili prvi primer okužbe s covid-19

Danes sicer minevata natanko dve leti od prvega potrjenega primera okužbe z novim koronavirusom v Italiji. "Danes so okoliščine precej drugačne kot pred dvema letoma," je v nedeljo dejal minister za zdravje Roberto Speranza in dodal, da so morali takrat sprejemati težke odločitve.

"Danes je slika precej drugačna, predvsem ker je 91 odstotkov prebivalcev, starejših od 12 let, v naši državi cepljenih. Zato lahko pandemijo upravljamo na povsem drugačen način," je še povedal. Krivulja okužb upada brez zatekanja k splošnim omejitvenim ukrepom, je poudaril Speranza po poročanju italijanskih medijev.

Vlada premierja Maria Draghija medtem pripravlja načrt postopnega sproščanja ukrepov. Določene sprostitve glede števila gledalcev na nogometnih stadionih so že uvedli, od 10. marca bodo znova dovoljeni obiski bližnjih v bolnišnicah po 45 minut na dan. Pričakovati je, da bodo aprila sprostili še druge ukrepe.