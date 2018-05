V Italiji preiskava groženj s smrtjo predsedniku države

Neznanci so predsedniku, ki prihaja s Sicilije, zaželeli, da bi umrl kot njegov brat Piersanti Mattarella, ki ga je leta 1980 ubila sicilijanska mafija.

Podpredsednik Evropskega parlamenta, socialdemokrat David-Maria Sassoli, je pozval k temeljiti preiskavi groženj s smrtjo in izrazil zaskrbljenost zaradi napetega političnega ozračja v Italiji. Kot je dejal, stranke iščejo grešnega kozla, da bi prikrile svoj neuspeh pri poskusu oblikovanju vlade.

Družbena omrežja so poleg tega preplavila do predsednika sovražna sporočila. "Mattarella je diktator, ki je izvedel državni udar," se glasi več sporočil na Facebooku in Twitterju. Na spletu so tudi začeli kampanjo proti predsedniku države pod geslom Mattarella ni moj predsednik.

S kritikami ne varčujejo niti politiki

S kritikami na račun Mattarelle ne varčujejo niti politiki. "Mattarella se obnaša, kot da bi Italija imela predsedniški sistem, ne parlamentarne demokracije," je poudaril predsednik dežele Benečija Luca Zaia iz vrst desničarske Lige.

Je pa predsednika, ki je zavrnil predlaganega evroskeptičnega finančnega ministra Paola Savono, podprlo podjetniško združenje Confindustria. Kot je poudaril vodja združenja Vicenzo Boccia, se z izstopom Italije iz območja evra ne gre šaliti. Solidarnost z Mattarello je izrazila tudi italijanska škofovska konferenca.

Slovenska politika podpirata odločitve predsednika

Slovenska senatorka Tatjana Rojc iz vrst Demokratske stranke je dejala, da je italijanski predsednik ravnal v duhu ustave, zato so napadi nanj popolnoma neupravičeni in tudi nesprejemljivi. Ob tem je zavrnila kritike in očitke, da je Mattarella kršil ustavo in ga je treba zato odstaviti, češ da je celo kriv za veleizdajo. Podporo in solidarnost ob grobih napadih je Rojčeva Mattarelli izrazila tudi v pismu.

Tudi deželni svetnik v Trstu Igor Gabrovec iz stranke Slovenska skupnost predsednikovo ravnanje podpira. Njegov kolega iz Lige Danilo Slokar je po drugi strani prepričan, da je Mattarella namenoma onemogočil rojstvo nove vlade med Ligo in Gibanjem pet zvezd. "Priča smo pravemu udaru," je prepričan Slokar po pisanju Primorskega dnevnika.