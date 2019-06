V Iranu usmrtili domnevnega vohuna za Cio

V Iranu so danes usmrtili moškega, ker naj bi vohunil za ameriško obveščevalno agencijo Cia, je danes poročala iranska radiotelevizija IRIB. Moški naj bi delal v oddelku obrambnega ministrstva za vesoljske raziskave. Skupaj z ženo so ga prijeli že leta 2010.

Oblasti so tedaj objavile, da so v njunem stanovanju odkrili "jasne dokaze" o vohunjenju za Cio. Po več letih preiskave je bil moški nato obsojen na smrt, njegova žena pa na 15 let zapora. Obsodbo je zdaj potrdilo še iransko vrhovno sodišče in moškega so v začetku tedna usmrtili z obešenjem v zaporu v mestu Karadž.

Do usmrtitve domnevnega vohuna za Cio prihaja sredi vse bolj napetih odnosov med ZDA in Iranom. Slednji je pred dnevi sporočil, da je uspešno razbil vohunsko mrežo Cie v državi. Prijeli so več ljudi.