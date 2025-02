V Iranu umor študenta sprožil proteste

Na teheranski univerzi je v petek potekal protest, po tem ko je bil v sredo v bližini študentskega doma ubit študent. Iranske oblasti so danes sporočile, da so pridržale več osumljencev, povezanih z umorom študenta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V sredo so roparji v bližini študentskega doma teheranske univerze ubili 19-letnega študenta ekonomije. Dogodek je pritegnil veliko pozornosti in sprožil proteste, na katerih so študenti zahtevali večjo varnost v kampusu.

Protesti v petek so pritegnili več deset študentov, napetosti pa so narasle, ko so se vpletli varnostniki, poročajo lokalni mediji.

Po dogodku je odstopil tudi vodja uprave študentskega doma.

Aretirali več osumljencev

Prvi podpredsednik Irana Mohamad Reza Aref je odredil takojšnjo in temeljito preiskavo umora, poroča iranska tiskovna agencija Irna. Iranski predsednik Masud Pezeškian pa naj bi zadolžil ministra za znanost Hoseina Simeja Sarafa, naj spremlja primer. Minister je zanikal trditve, da naj bi po protestu aretirali študente.

Teheransko tožilstvo je danes sporočilo, da so v zvezi z umorom aretirali več osumljencev, preiskava pa še poteka.

Umorjenega študenta so danes pokopali v domačem kraju v vzhodnem Iranu.

Protesti na teheranski univerzi so izbruhnili več kot dve leti po tem, ko so v Iranu potekale obsežne demonstracije po smrti Mahse Amini, mlade Kurdinje ki je umrla, potem ko jo je moralna policija pridržala zaradi domnevno nepravilnega nošenja hidžaba.

Iranske univerze in študenti so bili v preteklosti že večkrat v ospredju večjih protestov, vključno s protesti v času islamske revolucije 1979 in s študentskimi protesti leta 1999 zaradi ukinitve časopisa, kritičnega do vlade.