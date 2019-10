V hrvaških mestih protesti zaradi izpustitve osumljencev skupinskega posilstva

Največ ljudi se je danes zbralo v Zagrebu, protesti pa so potekali tudi v Zadru, Splitu in na Reki ter v nekaterih drugih mestih.

V Zagrebu se je po zbralo približno 7000 ljudi. Protestniki so nosili transparente z napisi "Nekaznovanje zločina je zločin", "Nisi kriva", "Stop nasilju institucij" ter "Vsak spolni odnos brez privolitve je posilstvo", poroča portal N1.

Zatajile so institucije, so opozorili organizatorji protestov. "Spodletelo je tako institucijam kot nam kot družbi. Ni prav, da o nasilju nad ženskami govorimo samo takrat, ko takšni tragični dogodki dosežejo naslovnice," je opozorila predstavnica organizatorjev Petra Karmelić.

Foto: Planet TV

Sodišče v Zadru za peterico določilo mesec dni preiskovalnega pripora

Hrvaška policija je v začetku meseca kazensko ovadila sedem fantov, ker so od avgusta lani do letošnjega poletja večkrat skupinsko posilili dekle, vendar pa jih je preiskovalni sodnik v Zadru izpustil na prostost. Dekle so prvič posilili, ko je imelo 15 let, posilstva pa posneli z mobilnim telefonom in nato posnetke uporabili, da so jo izsiljevali za nadaljnje spolne odnose, so poročali hrvaški mediji.

Za peterico osumljencev je sicer sodišče v Zadru nato v četrtek določilo mesec dni preiskovalnega pripora.

Po hrvaški zakonodaji je za posilstvo zagrožena kazen do 10 let zapora. Za kaznivo dejanje "spolnega odnosa brez privolitve" pa je zagroženih pet let zapora.

Na Hrvaškem vsako leto po podatkih policije prijavijo med 90 in 150 poskusov posilstva ali posilstev. Vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da je na vsak prijavljeni primer do dvajset takih, ki nikoli ne pridejo na sodišče.

Zaradi nasilja v družini je v zadnjem desetletju na Hrvaškem umrlo približno 300 žensk, še poroča AFP.