V Gorici novi shodi za odvzem naziva častnega občana Mussoliniju

Skupina kulturnih delavcev, umetnikov in drugih občanov Gorice in Nove Gorice bo danes pred goriško mestno hišo priredila nov shod za odvzem naziva častnega meščana italijanskemu fašističnemu voditelju Benitu Mussoliniju.

V Gorici so protestirali že 1. februarja, ko so poleg odvzema naziva častnega meščana Benitu Mussoliniju zahtevali tudi konec sprejemanja združenja veteranov X Mas na goriški občini in obeleževanje praznika osvoboditve izpod nacifašizma vsako leto 25. aprila. Ker njihove zahteve niso bile izpolnjene, bodo od danes protestirali vsako drugo ali tretjo soboto v mesecu, poroča Primorski dnevnik.

Organizatorji so od takratnega shoda pod naslovom Evropska prestolnica hinavščine oz. Mussolini ni moj someščan do 8. februarja zbrali 890 podpisov in jih preko prefekture izročili italijanskemu predsedniku republike Sergiu Mattarelli. Ker peticija, s katero se lahko podpisniki simbolično odrečejo goriškemu občanstvu, ni zalegla, so sklenili, da bodo nadaljevali protest in zbiranje podpisov pod peticijo. Podpise bodo konec vsakega meseca predali Mattarelli.

Poleg občanstva Mussolinija avtorji izpostavljajo, da Gorica že več let institucionalno sprejema tudi veterane Decima MAS, ki da so sodelovali z nacisti, medtem ko 25. aprila ne obeležuje osvoboditve izpod nacifašizma.

Mestni svet Gorice je novembra lani zavrnil predlog o odvzemu naziva častnega meščana Mussoliniju. Kot je takrat dejal desnosredinski župan Rodolfo Ziberna, je Mussolini sicer odgovoren za vzpostavitev avtoritarnega režima v Italiji po letu 1922, a bi po njegovem mnenju odvzem naziva pomenil brisanje zgodovine.