V francoskem nudističnem letovišču več kot 100 okužb s koronavirusom

V Franciji – podobno kot v številnih drugih evropskih državah – število novih okužb v zadnjih tednih narašča. Skupno so od začetka epidemije potrdili več kot 282 tisoč primerov okužbe, eno od žarišč pa je po poročanju francoske agencije AFP tudi v nudističnem letovišču Cap d'Agde v južnem delu Francije.

V zadnjih dveh tednih so v letovišču potrdili skupno sto novih okužb s koronavirusom, 38 pretekli ponedeljek in 57 sredo, okužbo pa so potrdili še pri 50 gostih obmorskega letovišča po tem, ko so se vrnili domov, so sporočile lokalne oblasti. Ob tem nekateri gostje še čakajo na rezultate testov.

"Vse obiskovalce letovišča pozivamo, da se testirajo, preden se odpravijo domov oziroma v druga mesta. Ob tem pa naj vsi, ki so želeli obiskati nudistično letovišče, svoje potovanje prestavijo," so sporočili vodilni v regiji Herault, kjer je nudistično počitniško letovišče, ki je od Montpelliera oddaljeno slabih 70 kilometrov.

Francija sprejema strožje ukrepe

V Franciji so sicer v zadnjem tednu sprejeli nekatere strožje ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa. Od 21. julija so uvedli obvezno nošenje maske v zaprtih prostorih, pretekli teden pa so francoske oblasti sprejele odlok, da bodo morali otroci, starejši od 11 let, v šolah nositi maske.