V Franciji zaradi načrtovanja terorističnega napada aretirali štiri osebe

Francoska policija je zaradi načrtovanja napada na varnostne sile v prihodnjih dnevih aretirala tri odrasle in najstnika, je danes sporočilo tožilstvo. Aretirali so jih v okviru preiskave teroristične zarote, a niso podali podrobnosti o načrtovanem napadu.

"Štirje ljudje so v pridržanju zaradi načrtovanja izvedbe zelo nasilnega terorističnega napada," je danes novinarjem dejal notranji minister Christophe Castaner.

Vse štiri so aretirali v petek. Eden od njih je mladoletnik, ki že prestaja kazen v prevzgojnem domu, ker je poskušal zbežati v Sirijo, so pojasnili pri pariškem tožilstvu. Preostali trije pa so že stari znanci policije, je dejal vir blizu preiskave.

Francija je v zadnjih letih doživela več terorističnih napadov, v katerih je od leta 2015 umrlo več kot 250 ljudi. Kljub propadu skrajne skupine Islamska država v Iraku in Siriji ostaja grožnja novih terorističnih napadov velika.