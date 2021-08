V Franciji v kavarne in restavracije odslej zgolj s covidnimi potrdili, v ZDA narašča število okužb med otroci

Julija sprejeti zakon, ki ga je v četrtek potrdil tudi francoski ustavni svet, določa, da morajo Francozi covidno potrdilo po novem predložiti tudi za restavracije, kavarne, določene trgovske centre, notranje letalske polete in potovanja z medkrajevnimi vlaki. Predložiti jih morajo tudi nenujni bolniki v zdravstvenih ustanovah ter obiskovalci tovrstnih ustanov in domov za ostarele.

V skladu z dekretom predsednika Emmanuela Macrona morajo sicer v Franciji že od 21. julija tovrstno potrdilo predložiti za vstop v kulturne ustanove, na športna tekmovanja in vse druge dogodke oziroma kraje, kjer se zbere več kot 50 ljudi.

Do 30. septembra mladostnikom, starim od 12 do 17 let, covidnega potrdila ne bo treba predložiti. Z njim sicer dokazujejo, da so cepljeni proti covidu-19, da so to bolezen preboleli ali pa da imajo negativen izvid testa na novi koronavirus.

Francozi na ulicah

Zakon o uporabi covidnega potrdila, ki določa tudi obvezno cepljenje za zdravstvene delavce, je sicer naletel na ostro nasprotovanje med Francozi, ki se ob koncih tedna zbirajo na ulicah francoskih mest. Minuli konec tedna jih je na ulice prišlo okoli 237.000.

Francoske oblasti želijo z zakonom okrepiti zanimanje za cepljenje proti covidu. Doslej je z vsemi potrebnimi odmerki cepljenih 67,5 odstotka odraslih prebivalcev, kažejo podatki francoskih oblasti.