V Franciji spopadi med protestniki in policijo #video

Na francoskih ulicah so se ob prvi obletnici začetka protestov rumenih jopičev začeli zbirati protestniki. V Parizu so na več krajih izbruhnili spopadi med protestniki in policisti, ki so aretirali 120 ljudi, na spletu poroča francoska televizija BFMTV. Nasilje je izbruhnilo tudi v drugih francoskih mestih.

Več tisoč ljudi se je med drugim zbralo na severozahodu francoske prestolnice in na trgu Place d'Italie na jugu mesta. Tam so z barikadami, ki so jih zažgali, blokirali promet. Policija je protestnike razgnala s solzivcem, gasilci pa so pogasili ogenj. Zbrali so se tudi v številnih drugih predelih mesta.

Policija v Parizu je aretirala 120 ljudi, opravila pa je tudi več kot 1200 preventivnih pregledov.

Foto: Reuters

Mestne oblasti so sicer zaradi napovedanih protestov zaprle več postaj podzemne železnice. Poleg tega so prepovedali proteste v okolici znamenitosti in vladnih poslopij, med drugim pri Elizejski palači in okrog Eifflovega stolpa.

Protestniki so se zbrali tudi v drugih francoskih mestih. Med drugim v Montpellierju, Bordeauxu in Toulousu. Tudi v teh mestih so izbruhnili spopadi med protestniki in policisti, ki so uporabili solzivec. V Toulousu so aretirali 17 oseb.

Foto: Reuters

V nedeljo bo minilo natanko eno leto, odkar se je na protestih, ki jih je neposredno sprožilo dviganje cen goriva, zbralo več kot 280.000 ljudi. Leto dni po prvih množičnih protestih se je število protestnikov, ki so za zaščitni znak izbrali odsevne jopiče, precej zmanjšalo. A rumeni jopiči so kljub temu na Franciji že pustili neizbrisen pečat.

Macronu so poslali jasno sporočilo, da mora spremeniti svojo držo in taktiko. Predsednika, ki so mu očitali elitizem in brezčutje do potreb navadnih ljudi, so prisilili, da je sprožil t. i. veliko nacionalno razpravo. Dosegli so 17 milijard evrov davčnih olajšav in finančnih pomoči, na hladnem so pristale tudi načrtovane trošarine.

