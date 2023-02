V Franciji je spet zavrelo

Na poziv glavnih francoskih sindikatov danes v Franciji več tisoč ljudi na protestih in s stavkami znova izraža nasprotovanje pokojninski reformi, s katero želi vlada predsednika Emmanuela Macrona dvigniti upokojitveno starost z 62 na 64 let. Zaznamuje jih manjša udeležba in pozivi k zaostritvi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zborovanja so potekala v prestolnici Pariz, Bordeauxu, Rennesu, Montpellieru in Toulousu. Hkrati so stavke potekale na železnicah, v šolah in v energetskem sektorju. Za varnost skrbi 11.000 policistov, od tega 4000 v prestolnici.

Pozivi k ostrejšim stavkam

Generalni sekretar delavskega sindikata CGT Philippe Martinez je na protestu v Parizu pozval k "ostrejšim, bolj množičnim in rednim stavkam". "Če nam vlada znova ne bo prisluhnila, se bomo morali še bolj potruditi," je dodal.

Nasprotniki pokojninske reforme zahtevajo, naj zaposleni delajo največ do 60. leta. Foto: Guliverimage

Vodja konfederacije sindikatov CFDT Laurent Berger pa je ocenil, da bi bilo "demokratično nespametno ostati gluh" za proteste proti reformi, o kateri od ponedeljka razpravlja francoski parlament.

Tretji dan množičnih protestov

Odkar je vlada napovedala pokojninsko reformo, je današnji tretji dan množičnih protestov proti njej, na katerih pa je po podatkih AFP udeležba manjša kot na prvih dveh. Po podatkih vodstva družbe EDF je v tem državnem elektroenergetskem podjetju stavkalo okoli 30 odstotkov zaposlenih, medtem ko jih je 31. januarja 40 odstotkov. V šolstvu pa je po podatkih vlade stavkalo približno 14 odstotkov učiteljev, vendar pa so v delu Francije šolske počitnice.

Prva dva dneva protestov, 19. in 31. januarja, se je po podatkih policije sicer obakrat zbralo več kot milijon protestnikov, po podatkih organizatorjev pa več kot dva milijona.

Manj stavkajočih

V ključnem prometnem sektorju so imele današnje stavke po podatkih nacionalnega železniškega podjetja SNCF in pariškega prometnega urada nekoliko manjši vpliv. Pri SNCF je stavkalo 25 odstotkov zaposlenih, medtem ko jih je 31. januarja stavkalo 36 odstotkov.

Na protestu proti pokojninski reformi, ki je bil 31. januarja letos, je sodelovalo več ljudi kot na današnjem protestu. Foto: Guliverimage

Predlog reforme francoski parlament obravnava od ponedeljka. Obravnava naj bi trajala do konca prihodnjega tedna, saj je vlada rok za konec obravnave postavila 17. februar, medtem ko so poslanci na predlog reforme vložili 20.000 dopolnil. Vlada zadostne podpore za reformo nima, saj nima absolutne večine v parlamentu, in upa na podporo konservativnih republikancev.

Nizka upokojitvena starost v Franciji

Francija je ena od evropskih držav z najnižjo zakonsko določeno upokojitveno starostjo, čeprav pokojninski sistemi niso povsem primerljivi. Za postopno podaljšanje delovne dobe se je odločila zaradi slabšega finančnega položaja pokojninskih skladov in staranja prebivalstva.