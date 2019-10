V Ekvadorju dosegli dogovor o koncu nasilnih protestov, na ulicah slavje #video

Ekvadorski predsednik Lenin Moreno in predstavniki staroselcev so v nedeljo dosegli dogovor o koncu protestov, ki so od začetka meseca pretresali državo. Vlada je ob tem znova uvedla subvencije na pogonska goriva, katerih odprava je sprožila proteste.

Dogovor so dosegli na srečanju predsednika Lenina Morena s predstavniki organizacije Conaie, ki združuje staroselsko prebivalstvo. Te je vodil vodja organizacije Jaime Vargas. V pogovorih so posredovali Združeni narodi in Katoliška cerkev.

Obnovitev miru v državi

"S tem dogovorom je konec mobilizacij /.../ po Ekvadorju, zavezujemo se obnovitvi miru v državi," so zapisali v skupni izjavi, ki jo je prebral predstavnik Združenih narodov.

Dodali so, da je vlada znova uvedla subvencije na pogonska goriva. Subvencije je na zahtevo Mednarodnega denarnega sklada (IMF) odpravila 3. oktobra, zaradi česar se je gorivo podražilo za 120 odstotkov. Subvencije so državo stale 1,3 milijarde dolarjev na leto, vlada pa je v zameno od IMF dobila 4,2 milijarde dolarjev posojila.

Foto: Reuters

Odprava subvencij je sprožila množične proteste, v katerih je umrlo sedem ljudi, okoli 1.349 pa jih je bilo poškodovanih. 1.152 protestnikov so aretirali. Moreno je uvedel policijsko uro, prestolnico Quito pa je nadzorovala vojska. "Ukrepi na vseh naših območjih so odpravljeni," so dodali v izjavi po nedeljskem srečanju.

Foto: Reuters

Po razglasitvi dogovora je na tisoče ljudi preplavilo ulice. Vihteli so zastave in spuščali ognjemete. V posnetku si poglejte, kako je potekalo praznovanje ob koncu protestov.

Še pred začetkom nedeljskega srečanja Morena s predstavniki staroselcev so se protesti ter spopadi med policijo in protestniki nadaljevali. Protestniki so poskušali postaviti barikade iz ruševin poslopja finančne inšpekcije, ki so jo protestniki poškodovali v soboto. Tedaj so napadli tudi zgradbo ekvadorske televizije.