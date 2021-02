V eksploziji v francoskem Bordeauxu huje ranjen 89-letnik, še dve osebi pogrešajo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V garaži v francoskem mestu Bordeaux je danes odjeknila eksplozija, v kateri je bil huje ranjen 89-letnik, še dve osebi pogrešajo. Po prvih ugotovitvah je bila eksplozija posledica uhajanja plina. V eksploziji je bila uničena garaža in dve sosednji stavbi. Na kraj dogodka je prispelo okoli 50 gasilcev.

V eksploziji je bilo lažje poškodovanih še devet ljudi, pogrešana pa sta avtomehanik in njegov partner. "Trenutno nas skrbi, da se bo število žrtev povečalo ter da bi se utegnile porušiti sosednji stavbi in tudi tiste, ki so bolj oddaljene," je dejal neimenovani tiskovni predstavnik gasilcev, navaja STA.

Tiskovni predstavnik distribucijskega podjetja Regaz Eric Destarac je dejal, da so na območju eksplozije zmanjšali oskrbo s plinom, a da še ni znano, ali je eksplozija povezana s plinskim omrežjem ali plinskimi jeklenkami. Gasilci so namreč po njegovih besedah v garaži našli nekaj plinskih jeklenk, poroča STA.