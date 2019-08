V eksploziji tovornjaka z gorivom v Tanzaniji najmanj 60 mrtvih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tanzanijskem mestu Morogoro na vzhodu države se je danes v prometni nesreči prevrnil tovornjak z gorivom. Ljudje so poskušali iz njega črpati gorivo, nato pa je eksplodiral. Pri tem je umrlo najmanj 60 ljudi, več kot 70 jih je bilo poškodovanih.

Oblasti opozarjajo, da bi utegnilo število smrtnih žrtev še narasti, saj je verjetno še precej ljudi ujetih pod tovornjakom.

V podobnih eksplozijah tovornjakov z gorivom je maja umrlo 58 ljudi v Nigru, julija pa 50 ljudi v Nigeriji.

V Tanzaniji in mnogih drugih afriških državah so prometne nesreče s smrtnim izidom zaradi slabo vzdrževanih cest in vozil pogoste.